Come vedere la WWE in Italia? C'è un servizio di streaming interessante

Se siete sempre stati degli appassionati della WWE e magari è da un po' di tempo che non vi informate in merito a quali sono le nuove possibilità per prendere visione di Raw, SmackDown e così via in Italia, potrebbe interessarvi approfondire un servizio di streaming che si sta facendo notare in questo contesto.

Infatti, dovete sapere che al giorno d'oggi le puntate con commento in italiano di Raw, SmackDown e NXT, a cura degli storici Luca Franchini e Michele Posa, vengono trasmesse a livello televisivo sul canale di DMAX. L'unico modo per vedere le puntate on demand, ovvero quando si vuole mediante connessione a Internet, è però quello di sfruttare il servizio Discovery+.

Quest'ultimo offre sia la possibilità di guardare in diretta col commento USA Raw e SmackDown, che ricordiamo vanno in onda rispettivamente ogni martedì e sabato alle ore 2 italiane, che quella di accedere alla puntata originale di NXT ogni giovedì poche ore dopo la diretta legata agli Stati Uniti d'America. Non mancano inoltre WWE Afterburn e Bottom Line.

Per quel che concerne, invece, i contenuti con commento in italiano, basta attendere qualche giorno rispetto alle puntate USA per avere a disposizione Raw, SmackDown e NXT in italiano col commento del "Godzilla" e del "Bardo". Potrebbe insomma interessarvi approfondire il portale ufficiale di DMAX, nonché dare un'occhiata al sito Web di Discovery+ per approfondire i prezzi dell'abbonamento (al momento in cui scriviamo, si parte da 1,99 euro al mese per il piano con pubblicità).

Va detto che purtroppo gli eventi pay-per-view, come il prossimo Crown Jewel che avrà luogo il 5 novembre 2022 e vedrà match come quello tra Roman Reigns e Logan Paul, sono a parte. Infatti, generalmente questi ultimi vengono trasmessi in esclusiva sul WWE Network (con commento originale). Dal portale ufficiale della WWE si apprende c'è di mezzo un'altra sottoscrizione. In ogni caso, il kickoff dei grandi eventi WWE generalmente viene trasmesso gratuitamente sul canale YouTube ufficiale della WWE. Inoltre, un "riassunto" di quanto avvenuto durante gli eventi pay-per-view viene solitamente mostrato nelle successive puntate di Raw e SmackDown.

Insomma, visto che i contenuti sono un po' "dispersi", risultava interessante fornirvi delle indicazioni generali, in quanto comprendiamo che capire come vedere la WWE in Italia può risultare un po' "intricato", senza sapere dove guardare.