Come vedere lo Year in Review e PlayBack di Instagram e Facebook?

A pochi giorni dal lancio dello Spotify Wrapped 2021, anche altre piattaforme si stanno adoperando per consentire ai propri utenti di ripercorrere l'anno che si sta per concludere. Come di consueto, anche Facebook (ora Meta) sta riproponendo lo "Year in Review", anche su Instagram.

La funzione è in fase di rollout a livello globale e nel corso delle prossime ore tutti gli utenti di Facebook ed Instagram potranno creare i loro "Year in Review".

Come vedere il PlayBack di Instagram?

Partendo da Instagram, la funzione si chiama "PlayBack" ed è accessibile direttamente attraverso l'archivio delle storie dell'app. Basta infatti cliccare sulle tre linee presenti in alto a destra e quindi su "Archivio".

L'applicazione darà la possibilità di scegliere fino a dieci storie che andranno a creare un carosello e che sono per voi le più rappresentative. La funzione è accessibile solo per coloro che hanno condiviso almeno tre storie ed abilitato l'archivio negli ultimi 365 giorni.

Come vedere lo Year in Review 2021 di Facebook?

Discorso diverso per Facebook: si vedrà comparire sulla homepage del sito e dell'applicazione una notifica che permette di scegliere i post più rappresentativi del vostro anno. Come avvenuto anche in passato, il social mostrerà statistiche sulle reactions ed il numero di like ricevuti ed inviati.

Entrambi i tool saranno disponibili fino al 30 Dicembre 2021.