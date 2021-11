Come vedere se la mia zona è coperta da fibra? Aggiornato il tool ufficiale

A poche ore dalla pubblicazione degli ultimi dati Infratel sulla copertura dell'FTTH sul territorio Italiano, il Ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato il tool ufficiale per verificare la copertura della propria zona.

Vi basterà collegarvi direttamente sul sito dedicato del BUL ed inserire regione, comune ed indirizzo.

La notizia è particolarmente interessante dal momento che il database ed i dati restituiti ora includono anche quelli forniti dagli operatori nell'ambito della mappatura del territorio italiano. Proprio il MISE evidenzia infatti che grazie alla consultazione "è stato possibile realizzare una mappatura del territorio italiano che individua, esclusivamente con riferimento alle reti wired, i civici nei quali è presente o lo sarà entro il 2026 una o più infrastrutture NGA. Si precisa che una rete NGA (Next Generation Access) è in grado di fornire all’unità immobiliare una velocità in download di almeno 30 Mbit/s. Per unità immobiliari si intendono, le civili abitazioni e le sedi d’impresa (profit e no-profit) e della pubblica amministrazione".

Inserendo i dati in questione si riceverà una scheda che mostrerà tutte le informazioni del caso, tra cui il tipo di intervento (con la relativa differenza tra aree bianche, nere e grigie), la velocità di picco e lo stato degli interventi e delle infrastrutture.