Come vedono il mondo cani e gatti? Grazie a questa immagine possiamo saperlo

Avete presente quando scattate una foto con il flash a un cane o un gatto e, una volta osservato il risultato, c'è sempre quel fastidioso luccichio inquietante nei loro occhi? Questo proviene dal tapetum lucidum uno strato dei loro bulbi oculari che consente loro di vedere piccole quantità di luce in modo molto più efficiente dei nostri occhi.

Molti credono che cani e gatti siano "daltonici" o abbiano una visione in "bianco e nero", ma non è del tutto vero. "Loro semplicemente non possono vedere tutti i diversi colori che possiamo osservare noi", afferma Katherine Houpt, professore al Cornell's College of Veterinary Medicine. "Da quello che possiamo dire, vedono il mondo nei toni del blu e del giallo."

"Poiché cani e gatti sono predatori, non devono essere in grado di distinguere tra alcune tonalità simili", continua l'esperto. "Come primati, dobbiamo sapere se quella mela è matura o no. Siamo più bravi nella discriminazione dei colori per trovare i cibi corretti". Se un cane riesce a distinguere un oggetto da 6 metri di distanza, un essere umano può vederlo da 5 metri. La differenza è ancora più evidente per i gatti: ciò che un gatto può vedere da 6 metri, un essere umano può vedere da 30 o addirittura 60 metri di distanza. I nostri animali domestici non sono fatti per elaborare immagini cristalline del mondo che li circonda.

Loro, però, hanno un vantaggio: quando si tratta di percepire il movimento, hanno un'abilità affinata per aiutarli a catturare il cibo che si muove velocemente e sono capaci di individuare il movimento fino a 800 metri, anche se relativamente sottile. Inoltre, mentre il nostro campo visivo è di circa 180 gradi, gli occhi felini e canini si gonfiano leggermente per espandere la loro visione periferica oltre i 200 gradi. Al buio, sia cani e gatti vedono, ovviamente, meglio di noi in parte perché il tapetum riflette l'illuminazione sui recettori della luce. "Non riescono a vedere nell'oscurità assoluta meglio di noi", continua Houpt. "Ma in condizioni di scarsa illuminazione, possono vedere meglio."

Le loro capacità non sono ancora finite: i gatti possono sentire i toni ultrasonici tipicamente emessi dalla loro preda, il che consente loro di continuare la caccia, anche quando non è più all'interno del loro campo visivo; utilizzano anche l'olfatto come metodo principale per identificare le persone. Quando parliamo di olfatto non possiamo che parlare anche di quello del cane, che è da 1.000 a 10.000 volte più efficace di quello di un essere umano. Con questi strumenti a loro disposizione, cani e gatti non hanno bisogno di avere una vista perfetta.

In calce alla notizia potrete vedere un'immagine puramente a scopo dimostrativo. A sinistra abbiamo il nostro punto di vista, mentre a destra quello di cani e gatti. I toni del giallo e del blu emergono, i rossi, invece, no. Inoltre, nel punto di vista dei nostri amici a quattro zampe, la foto di destra dovrebbe essere molto più sfocata.