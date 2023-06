Come velocizzare l'avvio del Mac? Ecco cinque rapidi consigli

Se il vostro Mac ha qualche anno sulle spalle, è possibile che il dispositivo abbia iniziato a perdere qualche colpo. Per esempio, uno dei problemi più comuni di molti Mac e Macbook "attempati" è la lentezza nel caricamento del menu di avvio dopo l'accensione o il riavvio del device. Ecco cinque consigli per rendere il Mac più rapido!

La prima cosa da fare è ovviamente ridurre il numero di app avviate insieme al Mac. Certo, alcuni software, come iCloud, Google Drive o OneDrive, devono essere attivati insieme allo startup del laptop o desktop, ma altri no. Per verificare quali app vengono attivate all'accensione del Mac, vi basterà andare nelle Impostazioni del device, in "Generali" e quindi in "Elementi di login". Controllate l'elenco delle app presenti in questo sottomenu: se volete rendere più rapido il dispositivo, vi basterà rimuovere da quest'ultimo tutti i software che non considerate necessari.

Altro accorgimento che potrebbe aiutarvi molto è liberare spazio dalla memoria del Mac. Per farlo, vi consigliamo di dare un'occhiata alle apposite indicazioni di Apple, facendo ben attenzione a non eliminare importanti file di sistema. Se possedete un Mac che può ricevere upgrade alla memoria (cosa ormai più unica che rara), considerate il passaggio da un HDD a un più rapido SSD.

Se avete letto il nostro vademecum sui tre errori più comuni del Mac, lo saprete già, ma è importante ribadirlo: la cache del Mac va ripulita, di tanto in tanto. Soprattutto se il vostro desktop o laptop resta acceso tutti i giorni, tutto il giorno. Se i tempi di avvio del device si allungano troppo, una pulizia della cache (sia manuale che automatica) potrebbe risolvere il problema.

Un altro consiglio per rendere un po' più rapido l'avvio del vostro Mac è quello di pulire periodicamente le sue ventole e, in generale, evitare che al loro interno si accumuli troppa polvere. L'accumulo di polvere e altri materiali nelle porte di dissipazione del sistema di raffreddamento, infatti, può causare diversi problemi al Mac, tra cui un allungamento dei tempi di accensione.

Infine, se nessuno dei "trucchi" che vi abbiamo riportato finora ha funzionato, l'unica cosa da fare è reinstallare macOS sul vostro desktop o laptop. La procedura è molto semplice, ma richiede comunque un po' di tempo: prima di eseguirla, ricordatevi comunque di verificare che il sistema operativo del device sia aggiornato all'ultima versione!