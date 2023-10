Come velocizzare un video su TikTok? Potreste non saperlo

Dopo avervi spiegato come pubblicare su TikTok da Twitch, è giunto il momento di tornare ad approfondire le possibilità relative al popolare social network. Infatti, l'applicazione ufficiale di quest'ultimo integra una comoda opzione che consente di velocizzare i video, anche se potreste non conoscere tale possibilità.

Ebbene, se siete soliti fare uso dell'applicazione per dispositivi mobili di TikTok, ad esempio quella scaricabile dal Play Store di Google per quel che riguarda i dispositivi Android, potreste banalmente aver sempre ascoltato i video a velocità 1x, scorrendoli magari mediante l'apposita barra e senza mai comprendere come andare oltre.

In realtà, però, la questione è molto semplice: tenendo infatti premuto su un punto "vuoto" del video (nel senso, dove non ci sono elementi dell'interfaccia di TikTok, quali ad esempio il pulsante del cuore, dei commenti e simili), risulta possibile impostare la riproduzione del contenuto coinvolto a velocità 2x (comparirà in basso un'apposita indicazione).

Se volete dei consigli, potreste voler fare uso della parte in alto a destra dello schermo (per intenderci, sotto all'icona della lente di ingrandimento), visto che premendo su altre zone del display potrebbe invece comparire la scheda di condivisione del video. Tra l'altro, proprio in quest'ultima è possibile trovare l'opzione "Velocità di riproduzione", che permette di selezionare anche le opzioni 0,5x e 1,5x.

C'è poi da dire che non tutti i contenuti potrebbero risultare riproducibili in modo velocizzato (ad esempio, alcune pubblicità potrebbero non esserlo). Inoltre, chiaramente l'incremento della velocità potrebbe potenzialmente cambiare l'intonazione delle voci presenti nel video in modo importante. In ogni caso, adesso siete a conoscenza di questa possibilità.