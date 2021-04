Come velocizzare Windows 10? Ecco alcuni consigli utili e totalmente gratuiti

Abbiamo installato i principali programmi per consultare le temperature del PC, ma se il nostro PC ha bisogno di una spinta in più e il problema non era il surriscaldamento, possiamo intervenire tramite alcuni strumenti integrati e totalmente gratuiti.

La prima arma a nostra disposizione consiste nel controllo dell'avvio automatico. All'accensione del PC infatti, alcune istanze, anche non di sistema, avranno la possibilità di avviarsi automaticamente. La lista dei programmi con questi permessi, nel corso del tempo, può aumentare vertiginosamente a seguito dell'installazione di nuove applicazioni nel corso del ciclo vitale del nostro sistema. Per nostra fortuna è possibile disabilitare l'avvio automatico di gran parte di questi programmi direttamente tramite lo strumento integrato Gestione Attività. Per aprirlo, basterà digitare la tradizionale combinazione di tasti Ctrl + Alt + Canc, ma è anche accessibile con un click col tasto destro del mouse nella barra degli strumenti di Windows. Una volta all'interno dello strumento, dovremo recarci nella sezione Avvio e da qui potremo selezionare e disabilitare i programmi che non reputiamo necessari all'avvio.

Un'altra ottima alternativa per alleggerire il carico dello stesso sistema sulle prestazioni del PC consiste nel disabilitare gli effetti di Windows. Questo comporterà sicuramente una riduzione dell'impatto visivo di Windows ma allo stesso tempo guadagneremo sicuramente in termini di performance. In particolare, sarà sufficiente iniziare a digitare aspetto nel campo di ricerca del Menu Start per veder comparire l'opzione Modifica l'aspetto e le prestazioni di Windows. Una volta apparsa la finestra relativa alle Opzioni prestazioni, nella sezione Effetti Visivi sarà possibile operare un aggiustamento di fino oppure lasciare che sia Windows a selezionare la combinazione migliore. Nel nostro caso, sceglieremo Regola in modo da ottenere le prestazioni migliori.

Anche disinstallare i programmi che non utilizziamo da molto tempo potrebbe essere un'ottima alternativa per migliorare le prestazioni del PC e altrettanto utile potrebbe rivelarsi la gestione dei programmi in esecuzione in background, accessibile dalle Impostazioni di sistema nella sezione Privacy, per poi selezionarle singolarmente ala voce App in background.