L'assurda storia del truffatore che venduto il ponte di Brooklyn e la Statua della Libertà

In un mondo digitale dove le truffe online sembrano ormai all'ordine del giorno, la storia di George C. Parker emerge come un emblematico promemoria del fatto che l'inganno ha radici profonde nella storia. Un po' come Totò, quest'uomo ha cercato di vendere nientemeno che il ponte di Ponte di Brooklyn...ma non solo!

Nel periodo che va dalla fine del XIX secolo all'inizio del XX secolo, l'America era vista come la terra delle opportunità da milioni di immigrati. New York, in particolare, rappresentava la porta d'ingresso per una vita migliore. Proprio in questo contesto, George C. Parker vide l'occasione perfetta per le sue truffe. Con un mix di carisma e astuzia riuscì a convincere numerosi immigrati di essere il proprietario di vari monumenti iconici, tra cui il più famoso era il Ponte di Brooklyn.

Parker non si limitava a vendere promesse vuote; creava una narrazione così convincente che i suoi "clienti" credevano di poter effettivamente guadagnare mettendo in piedi pedaggi sul ponte che credevano di avere acquistato. L'illusione si infrangeva quando le autorità smascheravano il tutto, lasciando i compratori non solo senza ponte, ma anche con un bel buco nel portafoglio.

La truffa del Ponte di Brooklyn era solo la punta dell'iceberg. Parker si spinse oltre, arrivando a "vendere" anche la Statua della Libertà, il Madison Square Garden, e persino la tomba di Ulysses S. Grant.

Nonostante il suo ingegno, Parker non poté sfuggire alla legge indefinitamente. Fu infine un assegno senza copertura a segnare il destino dell'uomo, che finì per essere condannato all'ergastolo a seguito di una legge newyorkese che imponeva la prigione a vita dopo il quarto reato grave. Morì in carcere nel 1937, ma la sua storia rimane un vivido esempio di come l'inganno possa assumere forme sorprendentemente audaci.

