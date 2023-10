Come vengono calcolati i dati Auditel? Gli ascolti TV usano ancora i meter, ma attenzione

Quando si fa riferimento al mondo del digitale terrestre, visto ormai da un buon numero di persone come "superato" (ma in realtà ancora molto attivo e seguito nel nostro Paese), spesso emerge la questione dell'utilizzo dei meter per calcolare gli ascolti. Certo, questi esistono ancora nel 2023, ma attenzione: da qualche anno c'è una novità importante.

Vale dunque la pena approfondire la questione. Ebbene, è collegandosi alla pagina Metodologia del portale ufficiale Auditel che si legge che "con il SuperPanel formato da 16.100 famiglie residenti in Italia (un unicum a livello internazionale) Auditel monitora la TV e i cambiamenti del Paese". Come mai si fa riferimento solamente a un certo numero di famiglie? Semplice: i dati non vengono conteggiati per tutti, ma si usa "una vasta indagine sociale".

Più precisamente, citiamo testualmente, "l'intera architettura tecnologica grazie alla quale Auditel è in grado di misurare ogni giorno, 24 ore su 24, minuto per minuto, gli ascolti televisivi (contenuti editoriali e pubblicità) poggia su una grande indagine sociale che viene realizzata visitando le case di oltre 20 mila famiglie". Tutto ciò compone la Ricerca Base Auditel.

Essenzialmente, viene selezionato un campione di italiani, con l'obiettivo di rappresentare al meglio la popolazione del nostro Paese. Questo campione rappresenta il succitato SuperPanel Auditel, che risulta composto da un totale di circa 41.000 persone ed è in costante aggiornamento. Qui entrano in gioco i cosiddetti meter, dispositivi elettronici che individuano il canale sintonizzato sul televisore delle famiglie coinvolte.

Attenzione però alla novità arrivata a fine 2018, ovvero al cosiddetto sistema di rilevazione censuaria. Certo, in Italia Auditel può rilevare gli ascolti derivanti da browser e app. Questo viene spiegato nel dettaglio in un documento Word ufficiale Auditel, in cui si approfondisce quanto viene effettuato per smartphone, tablet, Smart TV, console per videogiochi e altri dispositivi connessi (ad esempio, Apple TV).

Va detto tuttavia che, come si legge nella pagina Auditel sulla Total Audience, "il sistema censuario prevede, alla data odierna, la rilevazione tanto dei contenuti editoriali quanto di quelli pubblicitari dei cinque operatori che vi hanno inizialmente aderito; e che equivalgono all'86% degli ascolti televisivi. Sono Discovery, La7, Mediaset, RAI e Sky". In parole povere, vengono rilevati in questo modo solamente gli ascolti dei principali editori, che detengono comunque una fetta enorme degli ascolti TV.

In ogni caso, in seguito all'elaborazione dei dati, vengono sommati gli ascolti "classici" (ottenuti tramite meter) e quelli "nuovi" (ottenuti tramite sistema di rilevazione censuaria), dando origine, per l'appunto, alla cosiddetta Total Audience. Questo è dunque il nome del sistema di misurazione degli ascolti, che come visto si compone di diversi passaggi (che vanno anche oltre ai meter per quel che riguarda i dispositivi connessi).