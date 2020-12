Ecco come vengono costruite le ragnatele dei ragni in assenza di gravità

Recentemente sulla Stazione Spaziale Internazionale sono stati portati dei simpatici animaletti a otto zampe: dei ragni, due piccoli esemplari di Trichonephila clavipes. Grazie alla nuova ricerca, pubblicata sulla rivista The Science of Nature, adesso abbiamo nuove e sorprendenti intuizioni sul metodo con cui i ragni costruiscono le loro opere.

Sulla Terra, i ragni costruiscono ragnatele asimmetriche con il centro più vicino alla parte superiore della ragnatela rispetto al fondo. Ovviamente, tutto cambia in condizioni di gravità così diverse. Gli sforzi dei due aracnidi sono stati fotografati ogni cinque minuti durante il loro soggiorno e confrontati con gli stessi dati raccolti su due ragni che si trovavano sulla Terra.

Le creaturine sul nostro pianeta hanno costruito ragnatele asimmetriche con il centro in altro. Gli aracnidi senza gravità, invece, hanno costruito delle ragnatele simmetriche, anche se la luce ha rivelato un'influenza sulla loro creazione: quando la luce illuminava le ragnatele, quest'ultime erano più simmetriche rispetto a quando la luce era spenta.

"Concludiamo che in assenza di gravità, la direzione della luce può servire come punto di orientamento per i ragni durante la costruzione delle ragnatele", hanno scritto i ricercatori. Questa non è la prima volta che si effettua un esperimento del genere a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, poiché il primo, condotto nel 2008, finì in una maniera tragicomica... ma questa è un'altra storia.

Allegato alla notizia potrete osservare il video dell'esperimento.