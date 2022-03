Come vengono costruiti i chip? Com'è fatta una CPU? La risposta di Intel

In occasione dell'annuncio di un nuovo piano di investimenti di Intel per 33 miliardi in Europa, il colosso americano ha lasciato spazio anche alla didattica, raccontandoci un po' come funziona il processo che parte dal silicio e arriva al chip.

Tutto inizia dalla progettazione, dalla dimensione, dalle interconnessioni e dal numero dei transistor, ma come si fabbrica realmente un chip?

Tutto cambia a seconda della destinazione commerciale, ricorda Intel, spiegandoci che la produzione di un chip non è un processo semplice, ma prevede centinaia di passaggi ad altissima precisione. Per l'esattezza, si parte da un processo di stampa fotolitografica, per "formare i transistor multistrato di un chip e le interconnessioni" all'interno di un wafer di silicio, di cui si stente parlare molto spesso ultimamente.

In un singolo wafer possono essere impressi anche centinaia di chip identici, che saranno poi messi alla prova attraverso i cosiddetti "test di ordinamento dei wafer", un passaggio essenziale per garantire che rispondano tutti alle stesse specifiche di produzione.

Infine, arriva il momento del cosiddetto packaging e no, non è quello che pensate. In questa fase, il wafer viene suddiviso in tanti frammenti che vengono chiamati die, per poi essere racchiusi a sandwich tra uno strato inferiore per l'interfaccia con il PCB (la parte "verde") e uno strato superiore che serve per la distribuzione del calore. Alla fine di questo processo, il die viene applicato sul substrato verde per la connessione elettrica e l'applicazione meccanica, oltre che per conferirgli un'interfaccia di comunicazione con il resto del pc (i cosiddetti pin).

Ricordiamo che Intel è tra i brand più attivi sulla scena, proprietario di alcuni dei processi più potenti e avanzati al mondo. Tra questi, non possiamo non menzionare il recente lancio di Intel Alder Lake, la cosiddetta dodicesima generazione di processori Intel Core, dotati per la prima volta della cosiddetta "architettura ibrida".