Come vengono testati gli smartphone pieghevoli da Samsung? Il video

Di recente abbiamo pubblicato su queste pagine la nostra recensione di Samsung Galaxy Z Flip4, che a breve verrà seguita dall'analisi di Galaxy Z Fold4. Ma quali sono i rigorosi test che deve passare uno smartphone pieghevole per approdare effettivamente sul mercato? Un video di Samsung ci porta dietro le quinte.

Infatti, come riportato da GSMArena e Wccftech, nella giornata del 25 agosto 2022 sul canale YouTube Samsung Newsroom è stato pubblicato un video in cui vengono mostrate alcune fasi del processo. Si tratta dunque di un'occasione interessante per dare un rapido sguardo alle modalità con cui un dispositivo di questo tipo viene testato prima di giungere nelle mani dei consumatori.

D'altronde, gli acquirenti, anche comprensibilmente visto che si tratta tutto sommato di una novità, hanno ancora un po' di timore in merito alla resistenza di uno smartphone pieghevole. Abbiamo già spiegato in passato su queste pagine che un dispositivo come Samsung Galaxy Z Flip4 dispone della certificazione IPX8, della protezione Corning Gorilla Glass Victus+ e di una cerniera garantita fino a 200.000 aperture e chiusure, ma ora Samsung ha fornito un sempre interessante "dietro le quinte".

Per intenderci, tra le varie fasi che si notano in video, troviamo l'assemblaggio della back cover, test relativi alla Flex Mode e alla resistenza all'acqua. Si tratta dunque di un contenuto sicuramente interessante per far comprendere anche al pubblico quanto lavoro c'è dietro uno smartphone pieghevole.