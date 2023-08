Ecco come venivano costruiti gli acquedotti romani e come funzionavano

Quando pensiamo all'ingegneria romana, una delle prime cose che ci viene in mente sono gli acquedotti, quei maestosi canali che attraversavano intere regioni per portare acqua fresca nelle città. Tuttavia, come facevano gli antichi Romani a costruire queste strutture così avanzate per l'epoca?

La risposta sta in una combinazione di genialità ingegneristica e strumenti rudimentali ma efficaci. Gli ingegneri romani passavano molto tempo a studiare il terreno e a pianificare l'angolazione dei canali per sfruttare la forza di gravità. Questo era fondamentale non solo per la qualità del liquido, ma anche per la durata delle strutture stesse.

Utilizzavano strumenti come il groma per l'allineamento, la dioptra per la misurazione degli angoli e il chorobates, una sorta di livella, per determinare la pendenza del terreno. Non è ovviamente tutto, perché una gran parte degli acquedotti era sotterranea, protetta da erosione e intemperie. Le squadre di lavoratori scavavano il terreno, rivestendo i fori con argilla per renderli impermeabili.

Una volta che l'acqua raggiungeva la città, veniva immagazzinata in serbatoi chiamati castellum, da cui poi veniva distribuita attraverso tubi di piombo a fontane, bagni pubblici e abitazioni private. Se vi state chiedendo perché alcuni di questi acquedotti siano ancora in piedi dopo secoli, la risposta è semplice: erano costruiti con materiali resistenti come pietra, mattoni e addirittura cemento vulcanico.

