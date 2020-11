Come venivano costruiti i ponti nel XIV secolo? Questa animazione ce lo mostra

In un periodo in cui l'ingegneria non aveva raggiunto i suoi picchi massimi, come facevano a costruire quei ponti secolari che ancora oggi reggono? Questo video fornirà una visione immensa del processo di costruzione.

Nel video si può assistere alla costruzione dell'iconico Ponte Carlo, uno storico ponte in pietra situato nella città di Praga. La sua costruzione iniziò nel 1357 e fu completata in 45 anni. Si trova di fronte al fiume Moldava ed è 515 metri di lunghezza e quasi 20 metri di larghezza. Oltre alle tre torri del ponte, è anche decorato con 30 statue.

Il processo di costruzione del Ponte Carlo - durato quasi mezzo secolo - è stato riassunto in 3 minuti nel video che potrete osservare allegato in questa notizia. La grafica 3D dell'animazione è stata realizzata da Tomáš Musílek e ci fornisce una visione straordinaria dei processi di costruzione utilizzati durante questi antichi tempi.

Secondo una leggenda, si dice che all'atto di costruire il ponte, all'impasto della malta vennero aggiunti dei tuorli d'uovo, al fine di renderne più solida la struttura. Carlo IV - allora Re di Boemia e Imperatore del Sacro Romano Impero - chiese a tutti i villaggi del regno di contribuire alla costruzione. Il risultato fu eccezionale non di certo grazie all'uovo, ma all'ingegno e la creatività degli esseri umani.