Come venivano create le mappe prima dei satelliti? Rimarrai stupito

La prima mappa creata, fu prodotta da Anassimandro, un filosofo presocratico. Questa mostrava la Grecia al centro del mondo, circondata dall'Asia, Europa meridionale e nord Africa. I continenti erano immersi in un cerchio d'acqua, poiché nell'antichità si pensava che la Terra fosse piatta.

Nel I secolo a.C Erastotene di Cirene, un poliedrico greco riuscì a dimostrare che il mondo, in realtà, non fosse piatto poiché riuscì a misurarne la circonferenza. Per farlo, misurò la lunghezza dell'ombra proiettata da un bastone verticale in due città differenti, durante lo stesso giorno.

Ha, dunque, ideato un rapporto dalla distanza tra nord e sud tra le due città, i cui angoli gli hanno permesso di calcolare le dimensioni della Terra. Col tempo, sviluppò un modo per localizzare i luoghi, usando un sistema a griglia che divideva il mondo in varie parti e che permetteva di misurare la distanza tra i luoghi. Inoltre fu il primo a dividere il mondo in cinque zone: una zona tropicale centrale, due zone temperate e due zone ghiacciate a nord e a sud del mondo.

Nel 150 d.C, le mappe di Tolomeo, un altro poliedrico, erano molto più dettagliate poiché si basavano non solo sulle mappe già esistenti ma anche sulle informazioni ricavate dai viaggiatori e dagli eserciti in marcia. Le sue mappe, infatti, presentavano coordinate dettagliate e ha inventato anche il concetto di longitudine e latitudine, tutt'oggi utilizzato.

Cristoforo Colombo, affascinato dalle descrizioni dell'Asia di Tolomeo, si mise in viaggio per esplorare quella meravigliosa terra ma, tuttavia, come sappiamo ciò che scoprì non fu l'Asia. Dunque, anche le mappe di Tolomeo erano imprecise.

La svolta si ebbe con l'invenzione delle bussole magnetiche, che permisero la creazione della mappa portolana; una guida nautica che i viaggiatori usavano per navigare tra i porti. La bussola magnetica più conosciuta è la rosa dei venti.

Queste mappe erano sicuramente più precise ma, tuttavia, siccome erano basate sui racconti dei viaggiatori queste illustravano anche oggetti di fantasia come, per esempio leggendari mostri marini e draghi.

Per realizzare le mappe dettagliate e precise di cui oggi ci serviamo, sono stati utilizzati i satelliti. Ma tuttavia, ci sono luoghi misteriosi presenti su di esse che, in realtà, non esistono.