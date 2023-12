In antichità i gusci delle tartarughe erano usati in un modo che vi stupirà

La tartaruga più vecchia del mondo ha più di 190 anni, questi rettili sono stati molto utili sin dai tempi antichi per via del loro resistente guscio. Sebbene oggi siano una specie protetta (in particolare quelle marine) i loro solidi involucri venivano utilizzati per i più disparati usi.

Già gli antichi romani utilizzavano i gusci di tartaruga per le impiallacciature intarsiate per la produzione di mobili di lusso. André Charles Boulle, ebanista di Luigi XIV, introdusse l'intarsio di tartaruga combinato con metallo. Il processo di lavorazione consisteva nel riscaldare il guscio per separarlo dal carapace, successivamente veniva ammorbidito attraverso la bollitura in acqua salata e appiattito sotto pressa per poi venir rifinito e lucidato.



Altri usi comuni prevedevano la fabbricazione di pettini, scatole e cornici, nonché accessori come montature per occhiali, plettri per chitarra e ferri da maglia. Nonostante il suo costo elevato, il guscio di tartaruga attraeva produttori e consumatori per la sua singolare trama, per la sua durabilità e per la sensazione di calore che restituiva a contatto con la pelle (sono state trovate tracce di DNA nel guscio di una tartaruga di 6 milioni di anni fa).



A partire dal 1973 la CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species) vietò l'utilizzo dei gusci di tartaruga, e il suo impiego venne sostituito con plastiche come l'acetato di cellulosa. Ciò che è rimasto in seguito alla sostituzione dei materiali è stato proprio il colore e la trama.