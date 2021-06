Come mai la ventola del mio pc è sempre accesa? Soluzioni per il rumore elevato

Il vostro PC fa molto rumore a causa delle ventole che continuano a rimanere accese? Con ogni probabilità c’è qualche problema all’interno del computer, o lato hardware o lato software. Sebbene sia difficile fare una diagnosi specifica tramite questi canali, cerchiamo di scovare il disguido e fornirvi una soluzione!

Quando notiamo un’elevata velocità della ventola e, di conseguenza, la sua elevata rumorosità può significare che il componente sta reagendo a un’attività intensiva da parte del processore. In questo caso il primo controllo da fare è sul Task Manager: premendo la sequenza di tasti Ctrl + Alt + Canc e poi la voce Gestione Attività si aprirà una schermata che mostrerà tutti i processi attivi in quel momento, oltre al consumo di CPU, memoria RAM, disco rigido e rete.

I nostri occhi dovranno andare sulla percentuale di utilizzo del processore: se sarà superiore al 50%, allora vorrà dire che qualche programma sta richiedendo uno sforzo maggiore alla CPU e per questo le ventole stanno “correndo all’impazzata” per raffreddare il chip e aiutarlo a reggere il carico di lavoro. Bisogna però fare attenzione al tipo di programma, perché a volte potrebbe essere qualche malware in background il colpevole di questo rumore; in altre parole, questo primo controllo poi vedrà soluzioni diverse a seconda del processo interessato. Per far calare il rumore, in questo caso può anche essere sufficiente la chiusura di un programma.

Se non dovesse essere questa la causa del rumore della ventola, allora si scarta il problema lato software e si punta a qualche possibile disguido lato hardware, ergo all’interno del PC. Parlando dello sforzo della CPU abbiamo capito che un’attività elevata comporta calore aggiuntivo; quest’ultimo, però, può avere origine da un circolo dell’aria insufficiente o di “cattiva qualità”. In questo caso, la soluzione diventa pulire le ventole e l’interno del computer, specialmente se desktop, dalla polvere.

Per farlo è sufficiente una bomboletta di aria compressa, così da applicare un flusso d’aria mirato e rimuovere la polvere, rigorosamente mirando dall’interno all’esterno del PC o, eventualmente, smontando momentaneamente le ventole e pulendole separatamente. Importante è anche la ventola del dissipatore montato sopra la CPU, ma in tal caso si raccomanda anche l’applicazione di pasta termica tra CPU e dissipatore se quest’ultima è stata applicata molto tempo addietro.

Negli ultimi mesi abbiamo anche visto come pulire il computer per renderlo più veloce, ma anche come verificare gli aggiornamenti di Windows 10 per tenere il PC al sicuro.