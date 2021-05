Come verificare gli aggiornamenti di Windows 10 per tenere il PC al sicuro

Windows 10 rilascia praticamente ogni settimana aggiornamenti minori, ogni mese il consueto Patch Tuesday che racchiude tutte le novità dei singoli, piccoli update e, due volte all’anno, i principali aggiornamenti del sistema operativo con le feature più importanti e innovative. Come si può sapere, però, quando è il momento di scaricarli?

Solitamente capita che sia il computer stesso ad avvisare l’utente della disponibilità degli aggiornamenti, aggiungendo ai pulsanti di spegnimento e di riavvio le opzioni “Aggiorna e spegni” e “Aggiorna e riavvia”. In questo modo, però, è un gioco di “attesa passiva” della ricezione dell’aggiornamento più importante, il quale magari segue una lunga serie di altre patch necessarie per risolvere bug e introdurre misure di sicurezza fondamentali.

Ecco perché ora vi spiegheremo brevemente come controllare manualmente la disponibilità di aggiornamenti: è sufficiente aprire il menu Start di Windows, scrivere “Impostazioni” e cliccare sul pulsante che viene posto in cima al menu dal sistema stesso, per poi accedere ad “Aggiornamento e sicurezza” e visualizzare la schermata di Windows Update.

Trovata questa pagina, vi troverete dinanzi a una schermata come quella allegata in calce all’articolo, dove apparirà il pulsante “Verifica disponibilità aggiornamenti”. Alla sua pressione, il sistema operativo accederà automaticamente alle patch disponibili e le scaricherà, installandole automaticamente al riavvio del dispositivo su cui state lavorando. Semplicissimo, no?

Se volete provare con mano questo procedimento, potete farlo ora che il colosso di Redmond ha reso ufficialmente disponibile non solo il Windows 10 May Update 21H1 (che farà apparire la grande barra dedicata come nell’immagine in calce all’articolo) ma anche la patch KB5003214 con bug fix e una nuova schermata inedita.