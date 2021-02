Come verificare se l'antenna TV funziona? Ecco come farlo in pochi minuti

Continuiamo a parlare di antenne per il digitale terrestre e satellitare. Prima di procedere con l’acquisto di un nuovo modello e la sua installazione, potrebbe essere necessario capire se quella in dotazione funziona o meno, ma come si fa?

Il primo metodo è quello più ovvio ed immediato: provate ad effettuare una risintoniziazione del TV o decoder. Se riuscite ad agganciare pochi canali (o se non è possibile trovarne nemmeno uno), evidentemente c’è qualche problema con l’antenna. Se invece tutto è come prima, significa che è tutto regolarmente funzionante.

Il secondo metodo è invece rappresentato dal software del TV o del decoder. All’interno di questi è presente un pannello “Installazione” dove solitamente c’è la tab “informazioni” che permette di accedere a tutte le informazioni sul segnale.

Solitamente, un’antenna perfettamente funzionante ed allineata riporta valori percentuali molto elevati, quanto più possibili vicini a 100%. Un’antenna che invece è danneggiata e che quindi non è in grado di svolgere il suo compito come si deve, invece, riporta percentuali che vanno dallo 0 al 10%. In caso di dati così bassi, consigliamo di effettuare le dovute verifiche.

Prima di precipitarvi ad effettuare l’acquisto di una nuova antenna però controllate che il cavo non sia danneggiato e che soprattutto la stessa antenna sia direzionata correttamente.