Come verificare la compatibilità del PC con Windows 11?

Nella giornata di ieri è stato finalmente annunciato Windows 11, il nuovo sistema operativo di Microsoft che debutterà entro fine 2021 sui PC di tutto il mondo. La società americana, subito dopo l'evento, ha messo a disposizione un tool che consente di verificare la compatibilità del proprio PC con l'OS.

A meno che non vogliate avventurarvi nei requisiti di sistema richiesti da Windows 11, c'è uno strumento ancora più immediato.

Si tratta di Windows PC Health Check, che può essere scaricato attraverso questo indirizzo. Una volta effettuato il download del tool, basterà installarlo ed avviarlo.

L'applicazione, come si può vedere attraverso l'immagine presente in calce, mostrerà un alert nella parte superiore dove è presente il pulsante "Check now" che se cliccato effettuerà una verifica incrociata e saprà dire se il computer sarà in grado di far girare Windows 11 o meno. In caso di risposta affermativa, si potrà cliccare sul tasto "Learn more" per capire se si potrà effettuare l'aggiornamento gratuito o meno.

Windows 11 include anche delle novità in ambito gaming, e non è un caso che Microsoft l'abbia definito "il miglior Windows mai progettato per il gaming", grazie alla presenza di un'app nativa per il Game Pass, l'Auto HDR e l'integrazione delle API DirectStorage.