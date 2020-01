Come verificare la compatibilità di TV e decoder con il digitale terrestre DVB-T2

A poche ore dall'attivazione del primo canale per verificare la compatibilità dei TV con il nuovo digitale terrestre DVB-T2, quest'oggi debutta anche il secondo cartello, disponibile alla posizione 100 dei decoder e dei televisori.

Dalla giornata di oggi infatti, a risintonizzazione effettuata, collegandosi al 100 della guida TV si visualizzerà il canale "720p HEVC Main 10", che permette di capire se la propria apparecchiatura è in grado di ricevere il nuovo segnale previsto dallo switch off all TV 4.0.

Di seguito i dettagli per effettuare la sintonizzazione sui due canali:

Posizione 100: Mux 1 Rai;

Posizione 200: Mux Mediaset 4.

Coloro che visualizzeranno il cartello, non saranno costretti ad adeguare il proprio impianto o a cambiare decoder e televisore. Chiaramente, per gli utenti che si troveranno di fronte ad una schermata nera varrà l'opposto.

Lo switch off non è comunque prossimo e, come annunciato nel calendario del MISE sarà graduale ed inizierà il 1 Settembre 2021, mentre nel corso dell'anno appena iniziato avverrà la riorganizzazione delle frequenze.

I nuclei familiari che rientrano nelle fasce di reddito ISEE I e II potranno richiedere il bonus TV da 50 Euro, che è stato stanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico per agevolare il passaggio alle apparecchiature di nuova generazione. La richiesta deve essere effettuata al momento dell'acquisto presso i punti vendita e rivenditori.