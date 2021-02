Come verificare la copertura 4G e 5G di un operatore nella vostra zona

Una delle scelte più ardue per un possessore di smartphone è quella relativa all'operatore telefonico, dato che a volte questa decisione è un "terno al lotto". Tuttavia, utilizzando i giusti strumenti e informandosi adeguatamente, è in realtà possibile cercare di prevenire anzitempo eventuali problemi di copertura.

Infatti, non molti sanno che l'applicazione Speedtest di Ookla, disponibile sul Play Store e in genere utilizzata per effettuare i test di velocità della connessione a Internet, implementa anche una funzionalità che consente di ottenere una mappa relativa alla copertura della rete mobile sul territorio nazionale.

Quest'ultima si basa sui dati forniti direttamente dagli utenti: alla prima installazione viene infatti richiesto a questi ultimi di consentire all'app di controllare periodicamente la copertura del cellulare, in modo da ottenere dati importanti per la mappa.

In parole povere, andando oltre alla scheda "Velocità", ovvero quella principale utilizzata per effettuare speedtest, è possibile notare, in basso a destra, l'icona "Mappa". Premendo su quest'ultima, verranno caricati i dati è sarà possibile dare un'occhiata alla copertura relativa alla propria zona. In rosso ci sono le aree senza copertura, in giallo si fa riferimento al 2G/3G, in verde si tratta del 4G LTE e in azzurro c'è il 5G. Espandendo la scheda in cui sono presenti queste indicazioni è inoltre possibile scegliere l'operatore di cui si vuole verificare la copertura.

Certo, i dati forniti da questa mappa sono da considerarsi come puramente indicativi e non vanno presi alla lettera, ma possono fornire delle informazioni che in precedenza erano difficili da reperire. Questa rinnovata mappa è infatti arrivata solamente mediante un recente aggiornamento dell'app per Android. La funzionalità sembra invece non essere ancora presente su iOS.