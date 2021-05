Come verificare copertura 5G? La situazione a maggio 2021

Dopo avervi spiegato dove è già attivo il 5G, vi spieghiamo come verificare la copertura 5G nel vostro comune di residenza sulla base dei dati ufficiali degli operatori.

Vodafone già da tempo consente di verificare, attraverso la pagina dedicata, la copertura del 3G, 4G, 4G+ e 5G. Ciò che bisogna fare è semplicemente inserire il nome del proprio comune e leggere la mappa: in base al colore sarà possibile capire se è assicurata la copertura con la nuova rete.

Anche TIM ha predisposto una pagina dedicata al 5G ma sfortunatamente almeno nel momento in cui stiamo scrivendo non è disponibile nessuno strumento per effettuare le verifiche. Sempre attraverso lo stesso sito, però, è possibile accedere alla lista delle città che godono della connettività 5G.

Come abbiamo avuto modo di segnalare in queste pagine, anche WindTre permette di effettuare la verifica. Ciò che bisogna fare è collegarsi a questo indirizzo ed inserire il proprio indirizzo, spuntando l'opzione "Rete 5G". Le aree collegate di viola indicano una connettività 5G disponibile, ma indicativi sono i dati: nelle note l'operatore evidenzia che il 91,02% della popolazione è coperta dal 5G.

Ovviamente, per poter accedere al 5G è comunque necessario disporre di uno smartphone in grado di supportare la nuova rete, ma la maggior parte di quelli disponibili sul mercato lo sono.