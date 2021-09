Come verificare la copertura FTTH? I tool per la fibra ottica

Con il passare delle settimane, sta lentamente crescendo la lista delle città e comuni coperti dalla fibra ottica FTTH. I vari operatori infatti sono al lavoro per estenderne la copertura e fare in modo che la connettività arrivi a casa di tutti. Ma come verificare?

Il primo sito in cui effettuare la verifica è quello di Open Fiber, la società controllata da Cassa Depositi e Prestiti dello Stato ed Enel. Basterà spostarsi nella pagina di copertura di Open Fiber e quindi inserire la città, l'indirizzo ed il numero civico per ottenere tutte le informazioni del caso.

La verifica però può anche essere effettuata direttamente sul sito web di Fibercop: il procedimento è lo stesso così come i dati.

I due tool provvederanno ad informarvi se il vostro indirizzo è provvisto di connettività Fiber To The Home o meno.

E' comunque disponibile anche un sito web che permette di verificare le aree in corso di copertura con l'FTTH: i piani di espansione della fibra ottica infatti sono in continuo aggiornamento ed i vari operatori si stanno adoperando per incrementarne la disponibilità.

Proprio di recente, sono arrivate le dichiarazioni del Ministro Vittorio Colao che, intervenuto in occasione del Forum Ambrosetti, ha annunciato che resta valido l'obiettivo di portare la fibra in tutta Italia entro il 2026.