Come verificare copertura Open Fiber? Ecco come capire se arriva la fibra FTTH

Open Fiber, la società controllata da Cassa Depositi e Prestiti dello Stato ed Enel, sta continuando i lavori di copertura con la fibra ottica FTTH. Ma come verificare se la propria casa ed il proprio indirizzo è coperto dalla connessione ad 1 Gbps di Open Fiber?

In soccorso degli utenti c'è la pagina web per verificare la copertura di Open Fiber, dove si può inserire la città, indirizzo e numero civico per ottenere tutte le informazioni del caso. A ciò si aggiunge anche la possibilità di effettuare la ricerca per città, ma è chiaro che quella per indirizzo rappresenta una soluzione più precisa.

In caso di esito positivo della ricerca, sarà possibile contattare uno dei partner di Open Fiber per sottoscrivere una delle offerte commerciali disponibili. In caso negativo, invece, verrà data la possibilità di compilare il form per essere contattati non appena l'area in questione sarà raggiunta dalla fibra ottica FTTH di Open Fiber.

Per tutte le informazioni sulle città che saranno coperte dalla fibra FTTH di Open Fiber, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato.

Sempre dal fronte FTTH, ma non collegato ad Open Fiber, qualche giorno fa TIM ha ampliato il piano di copertura di FiberCop, che approderà in 2578 comuni del nostro paese, 968 in più rispetto ai piani originali.