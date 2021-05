Come verificare copertura rete WindTre? Lo strumento per 3G, 4G e 5G

Lo scorso anno Open Signal ha promosso la rete Wind Tre, per la qualità offerta agli utenti in download ed upload. La copertura è praticamente aumentata su tutto il territorio italiano, ma come fare per capire dov'è disponibile il 5G e 4G? In nostro soccorso arriva uno strumento di WindTre.

Collegandosi alla pagina verifica copertura rete, infatti, è possibile ottenere tutte le informazioni del caso sulla disponibilità delle reti 3G, 4G LTE e 5G.

Ciò che bisogna fare è scrivere nel campo "indirizzo" il proprio indirizzo di casa, e tramite le spunte selezionare se si vuole effettuare la ricerca di informazioni sulla disponibilità di 3G o 5G: basta cliccare sulla spunta dedicata e la mappa si colorerà di viola per il 5G, arancione per 3G e 4G e verde per il 2G.

Nelle note, WindTre sottolinea che la mappa si riferisce esclusivamente alla copertura outdoor, e localmente "si potrebbero riscontrare problemi di ricezione del segnale, in particolare in ambienti indoor". Complessivamente, il 99,6% della popolazione è coperta in 4G ed il 91,02% è coperto in 5G. "La percentuale di popolazione coperta è calcolata tenendo in considerazione la distribuzione della popolazione residente come da dati Istat" evidenzia Windtre, sempre nelle note. Ovviamente, anche in caso di disponibilità del 5G, è necessario disporre di uno smartphone compatibile e di un'offerta che lo comprenda.