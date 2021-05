Come verificare la distanza dalla cabina e la velocità stimata della fibra ottica?

Dopo avervi spiegato la differenza tra FTTH ed FTTC, affrontiamo un tema di cui abbiamo discusso nella FAQ dedicata: la distanza dalla cabina dell'FTTC a cui si deve fare riferimento in fase di attivazione, e la velocità stimata.

Sul web è disponibile uno strumento molto utile, raggiungibile attraverso questo indirizzo.

Scegliendo provincia, comune, strada e numero civico, è possibile accedere ad una serie di informazioni molto interessanti che sono fondamentali prima di procedere con l'attivazione ella vostra FTTC. Come spiegato nell'approfondimento linkato poco sopra, infatti, nel caso della VDSL è fondamentale tenere in considerazione la distanza dalla cabina in quanto è inversamente proporzionale alla velocità: minore è la vicinanza, maggiore sarà la velocità proposta.

Nello screenshot che trovate in calce abbiamo fatto una simulazione nel nostro indirizzo di residenza e, nel caso della FTTC, possiamo dire che i dati riportati nella tabella corrispondono a quelli reali.

Lo strumento si rivolge anche anche a coloro che necessitano informazioni sull'ADSL: ed include anche dettagli sull'eventuale saturazione dell'armadio, oltre che le velocità stimate in upstream e downstream.

Come sempre in questi casi, consigliamo ovviamente di prendere con le molle i dati in quanto potrebbero non corrispondere al 100% a quelli reali. Tuttavia, la distanza dall'armadio o centrale è un'indicazione non indifferente.