Come verificare i giochi compatibili con Steam Deck? È molto semplice

Sin dall'annuncio di Steam Deck, avvenuto ormai quasi un anno fa, sul web in molti si sono chiesti come fare a riconoscere i giochi compatibili con l'handheld prodotto da Valve, dal momento che non tutto il catalogo presenta il supporto completo per la console.

Eppure, verificare i giochi compatibili con Steam Deck non è poi così complicato, se si dispone del piccolo gioiellino di Gabe Newell e soci.

Ad aiutarci in questa ricerca, infatti, al netto delle lunghe liste reperibili in rete, ci pensa direttamente l'interfaccia console sviluppata negli studi di Valve.

Come potete osservare nello screenshot disponibile in calce, infatti, con un clic sul tasto "Steam" in modalità console, si aprirà una tab laterale da cui poter selezionare in seguito la voce "Libreria".

Una volta giunti nella nuova schermata, la prima scheda che ci apparirà davanti agli occhi recita proprio "Perfetto per il Deck", vale a dire che si tratta di tutti quei giochi che sono stati già opportunamente ottimizzati e verificati per garantire un'esperienza senza compromessi sulla piccola console portatile di Valve.

Se volete sapere qualcosa in più sul nostro pensiero in merito a questo segmento di dispositivi, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro speciale su Steam Deck, la console che "gioca" a fare il PC.