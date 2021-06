Come verificare se il PC è compatibile con Windows 11? Ecco come soddisfare i requisiti

Mentre attendiamo con grande fermento l'arrivo del nuovo sistema operativo Microsoft, il colosso di Redmond ha già provveduto a rilasciare uno strumento gratuito per controllare se il nostro PC è compatibile.

Dopo aver visto come verificare la compatibilità con Windows 11 Microsoft Health Check, cerchiamo di chiarire meglio quali sono i prerequisiti per poter aggiornare il proprio PC al nuovo OS.

Secondo le linee guida ufficiali di Microsoft, per essere compatibile con Windows 11 un PC deve possedere questi requisiti minimi:

CPU a 64 bit con clock minimo pari a 1 GHz e 2 o più core;

4 GB di RAM;

64 GB di spazio di archiviazione;

Scheda video compatibile con DirectX 12/WDDM 2.x;

Display da almeno 9 pollici con risoluzione 720p;

Connessione a internet, tassativa per il completamento dell'attivazione.

Oltre a questi requisiti di base, Windows 11 richiede che la propria scheda madre sia provvista di firmware UEFI con Secure Boot attivo. Altro requisito fondamentale è la presenza del Trusted Platform Module (TPM) in versione 2.0. Anche questa funzionalità su alcune macchine è disabilitata di default. Per verificare che sia correttamente attiva e funzionante non dovremo fare altro che avviare lo strumento "Esegui" dal Menu Start. Nella finestra principale del tool, dovremo digitare il comando "tpm.msc" e premere "OK". A questo punto si aprirà una nuova finestra di dialogo che ci comunicherà lo stato di TPM sul nostro computer.

Qualora queste due funzionalità fossero disabilitate, se il nostro PC è compatibile, potremo abilitarle semplicemente accedendo alle impostazioni della scheda madre riavviando il PC, entrando nell'ambiente grafico del firmware UEFI e recandoci nella sezione relativa alla Sicurezza.

Nel frattempo, segnaliamo che nelle ultime ore sembra emerso un bug proprio nello strumento gratuito Health Check.