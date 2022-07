Come verificare se ci sono pixel morti su Oculus Quest 2? Non servono app specifiche

Mentre in molti ormai attendono con ansia il preannunciato aggiornamento che porterà a rendere l'account Facebook non più obbligatorio su Quest 2, tantissimi fedeli possessori del visore All-in-One di Meta saranno alla ricerca di risposte alle loro domande.

Oggi, in particolare, ci concentreremo sul famigerato problema dei pixel morti o bloccati, un problema comune sui monitor e tra i peggiori incubi di gamer, studenti e professionisti legati al proprio display per più ore al giorno.

Se su un PC può essere piuttosto semplice verificare questo problema, potrebbe non essere così immediato venirne a capo quando si ha a che fare con un visore VR. Su Quest e Quest 2, per fortuna, non è poi così complicato.

Basterà andare nella home dell'headset di Meta, aprire il Browser e andare a questo indirizzo, attivare la modalità VR dall'icona raffigurante la mascherina e impostare l'ambiente virtuale come 3D 360. A questo punto inizieranno ad alternarsi colori solidi sullo schermo in rotazione fisica intorno a voi e potrete partire con la verifica dei pannelli, ricordando che sarà opportuno farlo con un occhio chiuso e alternando i lati in modo tale da verificare i due display del dispositivo.

Qualora sfortunatamente il vostro device avesse un problema del genere, non disperate: infatti, la garanzia dovrebbe coprire tranquillamente anche questo tipo di difetto e vi basterà rivolgervi al negozio da cui l'avete acquistato per eventuali verifiche e riparazioni.