Come verificare lo stato della porta USB-C dei Mac? Novità importante per i liquidi

Con l'aggiornamento a macOS Sonoma 14.1, Mac e Macbook si dotano di una funzione di sicurezza davvero importantissima: essi, infatti, diventano in grado di verificare la presenza di liquidi nel connettore di ricarica. Ma come funziona questa feature? E soprattutto: cosa cambia, all'atto pratico, per gli utenti?

L'identificazione dei liquidi nel connettore di ricarica dei Macbook viene effettuata tramite un processo in background del sistema operativo, che si avvia allo startup del Mac e che continua a girare fino al suo spegnimento. Esso controlla periodicamente i sensori del desktop o del laptop per verificare che essi non siano stati bagnati, esattamente come avviene anche per iPhone e iPad.

Il processo viene chiamato "Liquid Detection and Corrosion Mitigation Daemon" ed è pressoché identico all'omologo già presente su iOS e iPadOS. Quando viene rilevata la presenza di liquido su un connettore di ricarica esterno per Mac, il processo dovrebbe mostrare immediatamente una notifica sullo schermo e chiedere all'utente di disconnettere il connettore dal laptop o dal desktop per evitare danni permanenti alle componenti interne o la corrosione della porta di ricarica.

In realtà, per il momento il processo non è ancora associato ad alcuna notifica per l'utente, ma è assai probabile che quest'ultima arrivi con il prossimo aggiornamento di macOS Sonoma, quello alla versione 14.2. Il codice finora implementato dal colosso di Cupertino, infatti, suggerisce che per ora la funzione viene utilizzata solo per delle "analisi" a livello di sistema e che potrebbe essere utile a tecnici e riparatori autorizzati di Apple per capire le cause dei problemi che affliggono i prodotti che vengono inviati loro in assistenza.

In realtà, però, è assai probabile che il nuovo sistema di controllo per i liquidi nei connettori del Mac sia stato pensato esplicitamente per fornire delle notifiche agli utenti: per i tecnici, d'altro canto, Apple già adotta i cosiddetti Liquid Contact Indicators, degli indicatori fisici presenti sotto la scocca dei propri prodotti che cambiano colore a contatto con l'acqua.