Come verificare la qualità di internet attraverso la BBMap di AGCOM

Lanciata lo scorso anno, la Broadband Map dell'AGCOM si è già rivelata essere un successo a livello nazionale, in quanto permette agli utenti di capire la qualità del servizio internet in un'area o unità immobiliare specifica. Si tratta di uno strumento estremamente potente, che è stato promosso a pieni voti anche dagli utenti.

Oggi vi spiegheremo come funziona.

Innanzitutto bisogna collegarsi alla pagina dedicata, raggiungibile attraverso questo indirizzo, e quindi abilitare tutti i servizi di localizzazione richiesti dallo stesso servizi. Per fare una prova, attraverso il modulo presente in alto a destra basterà scrivere l'indirizzo della propria abitazione, per vedere comparire una serie di simboli che permetteranno di leggere ed interpretare la mappa in maniera semplice ed immediata.

Il contrassegno con il numero "0" indica solo la presenza della linea telefonica, 1 una linea in Rame, il quadratino con il "2" si riferisce ad una linea Rame/Fibra (VDSL da area centrale), mentre il cerchio con "2" ad una connessione Rame/Fibra (VDSL da armadio).

Il 3 quadrato invece identifica una connessione in Rame/Fibra (VDSL+ da area centrale), mentre se cerchiato la connettività in Rame/Fibra (VDSL+ da armadio). Infine, il 4 indica la presenza di connessione FTTH.

E' disponibile anche un'applicazione per Android, disponibile gratuitamente attraverso questo indirizzo, e che come annunciato dalla stessa AGCOM, è stata installata da oltre 10 mila utenti dal lancio.