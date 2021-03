Come verificare il segnale dell'antenna? I consigli per vedere meglio la TV

Nella giornata di ieri abbiamo spiegato cosa fare se l'antenna non funziona. Oggi ci soffermiamo su un altro aspetto relativo alla ricezione dei canali: la potenza del segnale che può essere verificata direttamente dal TV.

I software preinstallati nei televisori, infatti, nel pannello "diagnostica" o "impostazioni" includono un apposito tab in cui è possibile controllare l'intensità del segnale dell'antenna. Ovviamente non possiamo indicare la procedura dal momento che cambia da marchio a marchio, ma consigliamo di farvi un giro nel pannello in cui effettuate la sintonizzazione perchè sicuramente sono presenti anche le informazioni relative alla potenza del segnale. In alcuni casi è anche possibile effettuare un breve test che vi dirà se è sufficiente per agganciare i canali o meno. Tale valore è espresso in percentuale: è chiaro che più vicino è al 100%, e più le possibilità di ricevere tutti i canali è elevata. Se l'antenna è danneggiata si scende sotto il 20%, ed in tal caso l'unico consiglio è di cambiarla.

Ovviamente un altro motivo per cui il segnale potrebbe essere debole è rappresentato dall'orientamento dell'antenna: in tal caso consigliamo di seguire la nostra guida su come direzionare l'antenna per risolvere.

Tra le possibili soluzioni per risolvere c'è anche l'utilizzo di un amplificatore di segnale che permette di aumentarla di 20dB.