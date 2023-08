Come verificare se un sito è down? Alcune soluzioni rapide

Per quanto i servizi Web e la rete Internet siano ormai realtà consolidate, il numero di variabili che possono portare a un malfunzionamento rimane sempre elevato. Ecco allora che a fronte di un sito Web inaccessibile potrebbero esserci sia un problema locale che un disservizio diffuso in modo ampio.

Risulta dunque interessante approfondire come verificare rapidamente in quale tipo di situazioni si è incappati. Ebbene, la prima soluzione che potrebbe interessarvi utilizzare è il portale Is It Down Right Now, che consente di capire se effettivamente anche per gli altri utenti ci sono problemi ad accedere a un determinato sito Web.

Come effettuare questo tipo di verifica? È tutto molto semplice: basta infatti digitare il nome del dominio coinvolto (ad esempio, netflix.com) nell'apposita barra, premendo successivamente su "CHECK". In questo modo, in pochi secondi verrà eseguito un tentativo di connessione al portale scelto, ottenendo dunque un'indicazione in merito allo stato di quel dominio. Per intenderci, se riscontrate che è tutto "UP" il problema potrebbe essere lato vostro, mentre l'indicazione "DOWN" vi avvertirà che nessuno riesce attualmente ad accedere al portale.

Chiaramente questi strumenti possono risultare non esattamente perfetti, ma consentono di farsi un'idea in merito ai problemi riscontrati anche dagli altri utenti in questo momento. Ad esempio, un'altra soluzione che può consentirvi di avere un quadro generale relativamente alla situazione dei principali servizi Web è il portale Downdetector, che raccoglie segnalazioni in merito ai disservizi in atto.

Insomma, ci sono vari modi per cercare di comprendere la situazione in merito a un disservizio relativo a un sito Web (al netto chiaramente di una ricerca del nome del servizio seguita da "status", che potrebbe consentire di trovare risultati utili). Per il resto, se riscontrate che per gli altri utenti non ci sono problemi, potreste voler provare a riavviare il router, visto che in determinati contesti questo può risolvere la situazione.