Come verificare se il televisore è DVB T2 con Sky?

Nelle ultime settimane abbiamo a più riprese parlato dell'imminente switch off al DVB-T2. Il prossimo 20 Ottobre alcuni canali TV passeranno al DVB-T2 dando di fatto il via al processo che si concluderà solo nel 2023, però. Ma come verificare la compatibilità se si ha Sky?

La risposta è che..non avete bisogno di fare alcuna verifica.

Il motivo è facile spiegato: il decoder Sky Q è compatibile con il DVB-T2 e perfettamente in grado di agganciare il nuovo digitale.

Come leggiamo nella documentazione ufficiale di Sky, infatti "Sky Q è compatibile con lo standard DVB-T2 ed è già pronto per il nuovo digitale terrestre. Con Sky Q non sarà necessario cambiare TV e non avrai bisogno di un altro decoder".

Discorso diverso per la Sky Digital Key, che non è in alcun modo compatibile con il nuovo standard.

Se invece non siete provvisti di decoder Sky, potete verificare la compatibilità del vostro TV con il DVB-T2 seguendo semplicemente la procedura di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine più volte.

Ricordiamo che lo switch off al DVB-T2 è stato rinviato lo scorso Agosto 2021 a causa della pandemia di Covid-19, che ha rallentato la diffusione dei nuovi decoder. Il Governo ha al contempo anche lanciato un nuovo bonus tv da 100 Euro.