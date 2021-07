Come verificare se la TV è compatibile con lo switch off del 1 Settembre 2021?

Dopo avervi spiegato come verificare la compatibilità dei TV al DVB-T2, torniamo a parlare dello switch off al nuovo digitale terrestre, soffermandoci però sul primo passaggio in programma il 1 Settembre 2021.

Come noto, tra poco più di tre mesi i canali passeranno alla codifica MPEG-4. Come capire se il TV o decoder che avete in casa è in grado di supportarlo? I passaggi sono pochi.

Innanzitutto, partiamo col dire che se la TV è stata acquistata a partire da Gennaio 2017 è al 100% compatibile con questo primo step, dal momento che supporta sicuramente l'alta definizione e l'MPEG-4.

Se invece non siete a conoscenza di tale informazione, basta semplicemente accedere il televisore e collegarvi ad uno dei tanti canali che attualmente vengono trasmessi in HD: 501 per Rai1 HD, 505 per Canale 5 HD o 507 per La7 HD. Se riuscite a vedere la programmazione di uno di tali canali senza alcun problema, è garantita la piena compatibilità, altrimenti no e sarete costretti a cambiare.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Governo starebbe valutando un bonus TV DVB-T2 da 100 Euro senza limiti ISEE e con il solo vincolo della rottamazione del vecchio televisore. La direttiva del Ministero dell'Economia e del Ministero dello Sviluppo Economico è attesa nei prossimi giorni.