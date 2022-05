Come verificare se Windows è in modalità S? Ecco come fare su Windows 11

Vi è mai capitato di leggere Windows 11 in modalità S tra le caratteristiche tecniche di un PC? Ebbene, si tratta di una versione dell'OS che spesso si trova attiva di default su determinati portatili. È dunque un progetto ufficiale di Microsoft, che può però comportare qualche "limitazione".

Per intenderci, la questione principale relativa alla modalità S di Windows risiede nell'impossibilità di installare applicazioni non verificate. In parole povere, è consentito solamente il software proveniente dal negozio ufficiale Microsoft Store. Certo, per uno studente o un docente (il target a cui generalmente punta questo tipo di prodotti) si può trattare di un vantaggio a livello di sicurezza, ma capite bene che qualcuno potrebbe voler comprendere se la modalità S è attiva sul suo PC e magari disattivarla.

Ebbene, il metodo più rapido per fare questo risiede nel raggiungere questa specifica pagina del Microsoft Store, consentire eventualmente l'apertura del link tramite il negozio digitale ufficiale di Microsoft e dare un'occhiata a quanto indicato a schermo. Nel caso in cui la modalità S sia attiva sul vostro computer, da qui potrai procedere eventualmente alla disattivazione (generalmente mediante il tasto "Scarica", come indicato sul portale ufficiale di supporto di Microsoft).

Per il resto, in alternativa potreste voler aprire le impostazioni dell'OS, spostarvi nella scheda "Attivazione", premere in successione (ad esempio) sulle voci "Passa a Windows 11 Pro" e "Vai a Store" e seguire quanto viene indicato a schermo. Insomma, adesso siete a conoscenza di un po' tutto ciò che riguarda la modalità S del sistema operativo di Microsoft.