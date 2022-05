Come verifico se la mia abitazione è coperta dal servizio internet Starlink di Elon Musk?

Già da qualche mese, è disponibile in Italia Starlink, il servizio di internet satellitare di Elon Musk che come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine sta avendo un ruolo molto importante anche nella guerra in Ucraina. Ma come si fa per capire se la propria abitazione è coperta?

Il sistema è molto semplice: basta collegarsi al sito web ufficiale di Starlink e quindi attraverso il campo in calce inserire il proprio indirizzo di abitazione. Nel menù a tendina selezionate il vostro indirizzo di casa e quindi cliccate su “verifica la disponibilità”. A questo punto verrete reindirizzati ad un’altra pagina che contiene tutte le informazioni del caso, inclusi i costi.

In caso di esito positivo della verifica, che abbiamo ricevuto anche noi, riceverete anche un recap con tutti i costi da sostenere una tantum per l’hardware e l’attivazione, oltre che il canone mensile. Se scegliete di attivarlo, in calce sono presenti dei campi che consentono di inserire tutte le informazioni del caso sull’indirizzo di spedizione ed attivazione.

Di recente abbiamo pubblicato su queste pagine la notizia in cui abbiamo spiegato che Starlink ha superato i 100 Mbps in download in Italia, sicuramente un’ottima notizia per tutti coloro che sono interessati all’acquisto ed attivazione.