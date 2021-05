Come verifico se la Carta d'Identità Elettronica è attiva nel mio comune?

La Carta d'Identità Elettronica è ormai ampiamente diffusa nel nostro paese e praticamente in tutti i comuni italiani è disponibile per l'attivazione. In alcuni centri più piccoli, però, potrebbe ancora non essere arrivata, ma fortunatamente è disponibile un sito che permette di verificare.

Se proprio volete essere certi al 100% di avere a disposizione la CIE, ciò che dovrete fare è collegarvi al sito ufficiale del progetto, scorrere un pò in basso e nel box "la Carta d'Identità Elettronica nei Comuni d'Italia" cliccare su "verificare direttamente".

A questo punto si aprirà un popup che vi chiederà di inserire il nome del vostro comune di residenza: una volta che l'avete scritto basta cliccare su "cerca" ed il gioco è fatto. Se vi comparirà la spunta verde, significa che il vostro comune è compatibile e verrete reindirizzati direttamente alla pagina di prenotazione online per fissare l'appuntamento.

Approfittiamo di questo approfondimento per rimandarvi al nostro articolo in cui spieghiamo quali documenti servono per la CIE e come verificare se la Carta d'Identità Elettronica che avete ricevuto a casa è difettosa, sebbene il difetto di fabbrica riguardo principalmente le prime unità fabbricate nella fase iniziale di lancio. Per tutte le informazioni sui costi della CIE, ricordiamo che è disponibile la nostra FAQ che vi spiega in maniera analitica tutto.