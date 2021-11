Come verifico se il mio comune è coperto dal segnale del digitale terrestre?

Dopo aver spiegato come vedere Rai 4K su digitale terrestre, affrontiamo un altro tema sicuramente interessante: la copertura del segnale in ogni comune italiano. Con il via allo switch off al DVB-T2, infatti, in molti sono costretti a sintonizzare nuovamente TV e decoder.

In soccorso degli utenti c'è il servizio gratuito OTGTV. Si tratta di un sito che, basandosi sulle segnalazioni di tecnici di emittenti nazionali e locali, giornalisti, antennisti ed utenti, aggiorna a cadenza regolare le liste relative agli impianti, le emittenti e tutte le informazioni utili per direzionare l'antenna per il digitale terrestre. Di conseguenza, è anche possibile capire dove bisogna puntare l'antenna per vedere determinati canali, il tutto tenendo in considerazione la distanza dal ripetitore.

Ciò che bisogna fare è selezionare regione sotto "Impianti" e quindi dal menù a tendina la provincia residenza, per accedere alla lista degli impianti.

A questo punto vi troverete dinanzi ad una tabella che include le relative informazioni sulle emittenti e lo stato (alcuni sono Ko, altri invece Ok).

E' anche disponibile una lista completa delle TV per ogni provincia italiana, con tutte le informazioni del caso, tra cui operatore, postazione, comune, provincia, longitudine, latitudine, KM, gradi, contenuti tv, contenuti radio ed altro.

Una volta ottenuto ciò che si necessita, vi basta seguire la guida dedicata.