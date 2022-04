Come verifico quando cambieranno le frequenze del digitale terrestre nel mio comune?

Come abbiamo avuto modo di riportare su queste pagine, continua il cambio di frequenze del digitale terrestre: dalla giornata di ieri il refarming ha preso il via anche in Puglia, ed approfittiamo di questo nuovo step per ricordarvi che è disponibile un tool che permette di verificare quando avverrà lo switch off nei vari comuni.

Per verificare la data precisa basta semplicemente collegarsi alla pagina dedicata sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico e quindi consultare la tabella in calce. Potete anche affidarvi al campo “cerca” per cercare i comuni per regione, nome o codice ISTAT. Nella tabella sottostante vedrete la data in cui avverrà lo switch off alle nuove frequenze.

Nella documentazione, il MISE evidenzia che durante il processo di refarming i comuni potrebbero sperimentare in uno o più giorni (in concomitanza con la data indicata) problematiche con la ricezione dei canali a causa dello spostamento di frequenza delle emittenti. Il consiglio che diamo in questo caso è sempre di attivare la sintonizzazione automatica dei canali, anche in background, per consentire agli apparati (TV e decoder) di effettuare la ricerca anche quando non siete al televisore: in questo modo vi troverete di fronte un decoder o televisore sempre aggiornato e pronto all’uso.

Occorre precisare che la riorganizzazione delle frequenze non comporterà la necessità di cambiare l’apparato televisivo o il decoder.