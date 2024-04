Come vestirsi durante l'eclissi solare? Ecco alcuni suggerimenti

Ve lo diciamo da subito: si dovrebbero indossare vestiti di colore rosso e verde. Il motivo? Scopritelo insieme a noi ed impariamo a conoscere quello che è noto come effetto Purkinje.

L'anatomista ceco Jan Evangelista Purkyně, si accorse circa 200 anni fa, che durante una passeggiata all'alba i colori dei fiori apparivano diversi rispetto al luminoso sole pomeridiano. Sulla base di tali osservazioni, ha suggerito che l'occhio dovesse avere due sistemi distinti per vedere i colori. Dopo aver constatato che l’eclissi solare non è pericolosa, vediamo questo effetto applicato allo splendido fenomeno astronomico che avverrà tra pochissimi giorni.

Cercando di ripassare brevemente la fisiologia della visione umana, negli occhi sono presenti alcuni recettori chiamati bastoncelli e coni. In condizioni di scarsa illuminazione, i bastoncelli sono quelli che si attivano maggiormente. Non ci permettono di distinguere bene i colori e hanno una bassa acuità spaziale. Questa è nota come visione scotopica. Al contrario, quando c’è molta luce sono i coni ad essere principalmente attivi. In questo caso avremo quindi un’elevata acutezza spaziale e la capacità di vedere nitidamente i colori. Questa è chiamata visione fotopica. E in condizioni di luce particolari, come appunto un’eclissi solare, cosa avviene?

Esiste in realtà una terza visione, che entra in gioco quando i livelli di luce sono tra l'oscurità e la luminosità. Si chiama visione mesopica e in questa fase sono attivi sia i coni che i bastoncelli. Se all'alba o al tramonto la tua vista sembra peggiorare, è proprio per questo motivo. Durante l'eclissi, il cielo si oscura all'improvviso quindi i tuoi occhi non avranno il tempo di abituarsi al solito cambiamento (lento) che si sperimenta all'alba o al tramonto.

Venendo quindi alla domanda iniziale, in queste condizioni i rossi appariranno all'improvviso molto più scuri rispetto a pochi minuti prima. Allo stesso tempo, i vestiti di colore verde saranno più luminosi che mai. Il cambiamento improvviso sarà piuttosto sorprendente, quindi vale la pena progettare la presenza di quei colori intorno a te.

A questo punto, dopo stabilito che è sconsigliabile guardare ad occhio nudo l’eclissi solare, è bene sottolineare come si tratti solo di un effetto fisiologico, rendendo praticamente impossibile fotografarlo.

