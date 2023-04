Come fare videochiamate migliori con il Mac? 5 consigli per Zoom e FaceTime

Dopo aver visto come ottimizzare Safari su Mac, torniamo a parlare dei dispositivi della Mela per qualche consiglio pratico sul corretto utilizzo e sulle possibili migliorie software da adottare per migliorare la qualità delle videochiamate.

Partiamo dall'approccio più "pratico". Tanto per cominciare, la camera integrata dei MacBook è collocata a filo nella parte centrale superiore del display: questa posizione è tanto comoda per l'inquadratura quanto sfortunata per la possibilità di sporcarla ogni volta che apriamo il pannello. Il rischio "ditate" è dietro l'angolo e consigliamo, come buona abitudine, quella di passare con un panno sulla lente prima di ogni videochiamata. Il miglioramento vi stupirà.

Secondo consiglio: occhio alle luci!

Quasi per abitudine, ci scordiamo di quanto sia importante collocarsi nella giusta posizione rispetto alle luci ambientali, sia naturali che artificiali. In generale, il consiglio standard è quello di evitare di posizionarsi spalle alla fonte luminosa, quindi meglio mettersi di fronte al lampadario o alla finestra per sfruttarne l'effetto sul nostro volto e ridurre drasticamente anche il rumore digitale generato dalla webcam.

Terzo consiglio: ancora... luci!

Se gradite l'oscurità, il consiglio migliore che possiamo darvi è quello di aumentare la luminosità del display per illuminare meglio il vostro volto e aumentare la qualità dell'immagine. Tuttavia, questo potrebbe tradursi in un leggero discomfort per voi, se siete particolarmente sensibili.

Passiamo ora al software: controllate che nell'app che state utilizzando ci sia da attivare un'opzione relativa alla qualità: di default, infatti, è possibile che le videochiamate siano impostate su qualità media e non su alta risoluzione per ridurre il sovraccarico sulla rete. Vi basterà andare nelle impostazioni dell'app, che sia Zoom o Google Meet, e scegliere Alta Definizione o HD, a seconda dei casi, per migliorare drasticamente la qualità del video.

L'ultimo consiglio potrebbe stupirvi. Se il vostro Mac è aggiornato a MacOS Ventura potrete usare Continuity Camera per migliorare la qualità delle videochiamate. Come? Beh... usando la fotocamera del vostro iPhone invece della webcam integrata!