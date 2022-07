Come fa le videochiamate il Presidente USA? Ecco il 'monitor' di Biden

Vi siete mai chiesti come sia fatta la postazione tech di un Presidente USA? Ebbene, è arrivato il momento di scoprirlo, ma se non l'avete ancora fatto, vi suggeriamo di dare un'occhiata anche allo smartphone utilizzato da Bill Gates.

In effetti, lontani da immaginari fantascientifici in cui il Presidente USA è equipaggiato con avanguardie tecnologiche ben lontane dalla produzione consumer, il setup del Presidente Biden è decisamente più umano, anche se non alla portata di tutti.

Si parte proprio dal monitor: se desiderate sentirvi tra gli uomini più potenti del mondo, non potete proprio fare a meno di uno schermo di altissimo livello. Senza troppe sorprese, la punta di diamante della "configurazione Zoom" di Biden è un display dedicato alle videoconferenze: secondo i ragazzi di The Verge, quella immortalata in uno dei suoi ultimi tweet sarebbe una neat.board, non tra i modelli più recenti ma comunque assolutamente premium. Per l'esattezza, dovrebbe trattarsi del modello 4K da 65 pollici in configurazione Zoom da poco più di 7.000 dollari.

Se proprio questo setup non è compatibile con il vostro budget, quello di Barack Obama potrebbe essere decisamente più accessibile. Come dimostrato in un recente video sul canale YouTube della Obama Foundation, l'ex Presidente USA si mostra impegnato in una videochiamata con un iPad Pro e uno stand da poco più di 20 dollari.