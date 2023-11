Come fare videochiamate su Twitter X? Tutto sulla novità

Piano piano, Twitter-X sta diventando un'app di tutto, esattamente come previsto da Elon Musk. Per esempio, il social network implementerà dei servizi bancari nel 2024, mentre già da ora è possibile effettuare chiamate e videochiamate su Twitter-X: ecco come fare!

Le chiamate audio e video su Twitter-X sono ormai disponibili da qualche giorno: il loro rilascio, infatti, è iniziato il 26 ottobre. Lo stesso Elon Musk ha spiegato che le funzioni di chiamata e videochiamata di X sono ancora in una "versione precoce", mentre una pagina di supporto di X aggiunge che la feature è disponibile già da ora per iOS, mentre arriverà prossimamente anche su Android.

Al momento, le chiamate audio e video sono disponibili solo per gli iscritti a X Premium, perciò se non avete un abbonamento a pagamento non potrete utilizzarle. D'altro canto, con il recente rilascio delle sottoscrizioni Premium+ e Basic di X, è chiaro che il social network voglia spingere i suoi servizi a pagamento. In ogni caso, benché solo gli utenti paganti possano inviare le chiamate, queste ultime possono essere ricevute da chiunque, compresi coloro che utilizzano un piano gratuito.

Una volta aperto il social network, potrete inviare le videochiamate dalla tab dei Messaggi Diretti: per inviare una chiamata dovrete dunque recarvi nella sezione Direct, selezionare un contatto con cui avete scambiato almeno un messaggio testuale in passato e cliccare sull'icona a forma di cornetta del telefono.

Inoltre, ci sono anche delle limitazioni sulla ricezione di chiamate spam: ciascun utente potrà filtrare gli account da cui desidera ricevere chiamate, decidendo per esempio di inserire nella whitelist solo le persone di cui possiede il contatto nella rubrica del proprio smartphone o solo i propri follower. Disattivando queste due opzioni, invece, potrete ricevere chiamate da qualsiasi utente abbia scambiato un messaggio con voi dall'apertura del vostro profilo in poi.