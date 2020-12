Come i videogiochi aiutano i ricercatori a capire l'origine delle emozioni

Le emozioni sono fenomeni complessi che influenzano la nostra mente, il nostro corpo e il nostro comportamento. A lungo i ricercatori vi si sono soffermati per comprenderne l’origine, magari collegandole ad aree specifiche del cervello, ma ciò non è servito a molto. Ora, però, i videogiochi potrebbero cambiare il futuro di questa ricerca.

Alcuni modelli teorici, infatti, suggeriscono che le emozioni emergono attraverso il coordinamento di più processi mentali innescati da un evento. Questi modelli coinvolgono il cervello, il quale orchestra risposte emotive adattate tramite la sincronizzazione di meccanismi motivazionali, espressivi e viscerali. Tutto ciò è misurabile tramite la risonanza magnetica funzionale, ma per generare tali risposte e osservarle servono strumenti adatti; ecco che, dunque, i ricercatori dell’Università di Ginevra hanno sviluppato un videogioco ad hoc per suscitare tali emozioni.

Finora la maggior parte degli studi si è affidata alla stimolazione passiva per far emergere sensazioni come rabbia, paura, gioia o tristezza, mostrando foto, video o immagini e analizzando la risposta cerebrale tramite imaging o elettrocefalografia. Come ha spiegato la ricercatrice Joana Leitão, però, “Il problema è che queste regioni si sovrappongono per emozioni diverse, quindi non sono specifiche. Inoltre, è probabile che, sebbene queste immagini rappresentino bene le emozioni ma non le evochino”.

Per questo motivo, come spiegato dalla stessa Leitão, è risultata molto più interessante e appropriata la creazione di un videogioco arcade stile Pacman per evocare le emozioni in una situazione interattiva in cui i soggetti devono valutare come avanzare per vincere premi. Lo scenario prevede situazioni che attivano diversamente le varie zone, misurando le risposte nei seguenti modi: attività cerebrale tramite imaging, espressione facciale analizzando i muscoli zigomatici, sentimenti tramite domande, e fisiologia mediante misurazioni cutanee e cardiorespiratorie.

La ricerca pubblicata nel giornale PLoS Biology ha infine mostrato che le emozioni nascono dall’interazione – o sincronizzazione transitoria - di reti neurali differenti distribuite in tutto il cervello: tra queste zone interessate figurano anche le vie somatosensoriali e motorie, convalidando così l'idea che l'emozione sia fondata su funzioni orientate all'azione per consentire una risposta adeguata agli eventi.

Non solo, ma i risultati indicano che anche i gangli della base, regione profonda nel cervello nota per essere punto di convergenza tra più regioni corticali coinvolte nei processi affettivi, cognitivi o sensomotori specializzati, sono coinvolti in tale sincronizzazione in quanto processano le emozioni per rispondervi correttamente. Gli stessi ricercatori hanno affermato che c’è ancora molto lavoro da fare, ma senz’altro è un grande passo avanti nella ricerca.

E a proposito di videogiochi e psicologia, secondo altri studi non solo giocare comporterebbe cambiamenti strutturali nel cervello tali da migliorare le abilità cognitive quando si è adulti, ma sarebbe anche un’attività decisamente positiva anche per la salute mentale.