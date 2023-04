Come viene chiamato un gruppo di panda? Rimarrete sorpresi dalla risposta!

Parlando di gruppi di animali usiamo parole precise per indicare il loro numero. Un'insieme di pecore è chiamato "gregge", grandi assembramenti di mammiferi erbivori, soprattutto bestiame, spesso è chiamato "mandria", per riferirci agli uccelli lo chiamiamo "stormo", ma sapete come viene chiamato un gruppo di panda? Le cose si fanno bizzarre.

Allora, che ci crediate o no, un gruppo di panda è chiamato "embarrassment of pandas" ovvero in italiano letteralmente "imbarazzo dei panda", molto probabilmente a causa delle loro abitudini adorabili e goffe. Non solo: questo insieme di animali viene chiamato anche "cupboard" (ovvero "armadio di panda") o "bamboo of pandas" (letteralmente "bambù di panda").

Il motivo di questi nomi è presto detto: non ci sono regole fisse per stabilirli e nessun ente autorevole che lo faccia, per questo motivo il primo "titolo" utilizzato dalla massa sarà impiegato nella loro classificazione. Per alcune specie ha senso, o almeno è diventato così comune da sembrare normale, ma per altre specie i nomi possono essere decisamente strani.

Pensate, infatti, che un gruppo di giraffe viene chiamato "torre". O ancora, un gruppo di corvi non è chiamato stormo, ma "Omicidi di corvi". Nel frattempo il team di ZME Science ha persino contattato diversi lessicologi, linguisti ed esperti per cercare di capire da dove venisse il termine "imbarazzo di panda"... ma la domanda non ha trovato risposta.

"È una bella domanda!" ha affermato un esperto. “Anche a me piacerebbe sapere la risposta.” Gli addetti ai lavori hanno detto di conoscere il termine, ma nessuno poteva fornire indizi sull'origine di questo e sul perché di tale nome. A proposito, ma sapete invece a cosa servono i colori dei panda? A questa domanda possiamo rispondere!