Come viene creata la carne coltivata in laboratorio? Una piccola guida sul processo

Ultimamente stiamo sentendo parlare sempre di più di carne coltivata in laboratorio. Le domande sicuramente sono tante e oggi cercheremo di rispondere ai dubbi più grandi. Innanzitutto, esistono diversi modi per coltivare carne artificiale, ma la maggior parte utilizza cellule staminali adulte di animali vivi.

Per creare carne bovina, ad esempio, viene estratto un minuscolo campione muscolare da una mucca, in anestesia locale e, successivamente, viene tagliato in piccoli pezzi utilizzando enzimi per digerirlo e rilasciare le cellule staminali. Il pezzo di carne viene inserito in un "bioreattore" e viene immerso all'interno di un brodo contenente sali, vitamine, zuccheri, proteine e altre sostanze.

Qui dentro l'ambiente ricco di ossigeno e a temperatura controllata consente alle cellule di moltiplicarsi notevolmente. Le cellule staminali si differenziano quindi in fibre muscolari che si raggruppano insieme e, in poche settimane, la carne è pronta. Per la creazione di una bistecca occorrerà ancora del tempo, poiché la carne macinata è molto più facile da replicare.

Per quanto riguarda il sapore? Il primo hamburger di manzo artificiale venne creato nel 2013 e aveva un costo di 250.000 euro (oggi il costo è sensibilmente inferiore). All'assaggio, venne considerato secco e denso, soprattutto perché era costituito esclusivamente da fibre muscolari. Certo, è difficile creare un tipo di carne simile a quella reale, ma ad oggi sono tante le aziende che affermano di esserci riuscite.

La carne artificiale è sicura? Risposta breve: sì. Questo tipo di carne è perfino più sicura di quella vera, specialmente perché viene prodotta in un ambiente altamente controllato.

Questa carne contiene i corretti valori nutritivi? La carne artificiale è ricca di proteine ​​e le versioni più recenti contengono anche grassi.

Ovviamente, ci teniamo a sottolinearlo, questo tipo di carne è un toccasana per il pianeta, poiché può essere prodotta più velocemente, in modo più efficiente rispetto alla carne tradizionale e richiede una piccolissima frazione di terreno.