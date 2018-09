Come viene gestita un'emergenza medica in una missione nello Spazio profondo?

L'essere umano è particolarmente soggetto a malattie di diverso tipo, con molteplici fattori che le possono causare. Per questo motivo, può succedere che un astronauta si ammali gravemente nel corso di una missione nello Spazio profondo. Vi siete mai chiesti cosa succede in questi casi? Ve lo spieghiamo noi.

Sulla Terra, avere un'emergenza medica significa dover chiamare un'ambulanza e recarsi in un ospedale vicino il prima possibile. Nello Spazio, ovviamente, questa non è assolutamente un'opzione. Basti pensare che per gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale la Terra è a diverse ore di distanza e l'unico modo per tornare è una capsula che si lancia nell'atmosfera del Pianeta. In questo caso, c'è la possibilità di evacuare l'ISS in caso di emergenze particolarmente gravi, ma il tutto non è possibile nel corso di una missione nello Spazio profondo.

Infatti, un viaggio sulla Luna richiede diversi giorni, mentre un viaggio su Marte potrebbe richiedere diversi anni. Per questo motivo, tutti gli astronauti dispongono di conoscenze mediche di base, in modo da lavorare autonomamente per affrontare i principali problemi di salute. Tuttavia, si pensa che coloro che viaggeranno su Marte dovranno possedere ulteriori capacità in campo medico, visto che avranno una comunicazione limitata con la Terra. Basti pensare che i segnali radio possono arrivare in ritardo anche di 20 minuti.

In questo contesto, la NASA sta lavorando alla formazione dei suoi astronauti al Brigham and Women's Hospital di Boston. In particolare, con i finanziamenti dell'Agenzia Spaziale, i ricercatori della BWH hanno costruito un infermeria medica per lo Spazio profondo presso il Centro STRATUS dell'ospedale. Qui vengono effettuate tutte le simulazioni del caso. La struttura cerca di ricostruire quello che potrebbe essere una vera stanza adibita alla medicazione in una prossima missione della NASA.

La stanza dispone di forniture mediche come un monitor cardiaco e uno scanner ad ultrasuoni, il tutto ovviamente pensato per un ambiente senza gravità. Tuttavia, le apparecchiature sono limitate, come lo sarebbero nello Spazio. Oltre a questo, i costi della missione su Marte andranno mantenuti i più bassi possibili, motivo per il quale gli astronauti dovranno essere in grado di utilizzare una piccola, ma strategica, serie di risorse per affrontare le innumerevoli emergenze mediche che potrebbero emergere nella rotta verso il Pianeta Rosso.

Qui sopra trovate il video dei colleghi di The Verge, che hanno visitato la struttura in questione e provato alcune simulazioni.