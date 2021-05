Come si vince alla lotteria degli scontrini? Ecco quando si terrà l'estrazione di Maggio

Con l'inizio del nuovo mese, è scattato il countdown per la prossima estrazione della Lotteria degli Scontrini, il concorso a premi messo su dal Governo Italiano allo scopo di spingere le transazioni con i metodi di pagamento elettronici.

Come abbiamo ampiamente spiegato, per partecipare alla Lotteria degli Scontrini è necessario semplicemente scaricare il codice a barre dal sito web dedicato, inserendo il proprio codice fiscale e le proprie credenziali, e stamparlo o salvarlo sullo smartphone. Al momento dell'acquisto presso un negozio, è necessario mostrare il codice a barre ed automaticamente si acquisiranno tanti biglietti per ogni euro speso.

Le estrazioni avvengono su base mensile, ed a Maggio è in programma giovedì prossimo, 13 Maggio. Si tratterà del terzo appuntamento del concorso a premi, che prevede l'estrazione a sorte dei seguenti premi:

10 premi da 100mila Euro per gli utenti

10 premi da 20mila Euro per gli esercenti

Ovviamente, coloro che vinceranno saranno avvisati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e consegna a mano all'indirizzo legato alla tessera sanitaria, o tramite PEC se al momento della registrazione se n'è indicato uno.

Le altre estrazioni sono in programma il 10 Giugno, 8 Luglio, 12 Agosto, 9 Settembre, 14 Ottobre, 11 Novembre e 9 Dicembre 2021. Il 10 Giugno prenderanno il via anche le estrazioni settimanali che permetteranno di vincere 15 premi da 25mila Euro per gli utenti e 15 premi da 5mila Euro per gli esercenti.